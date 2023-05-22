22 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Качканаре мошенник представился пенсионерке соседкой, попавшей в ДТП

В Качканаре 89-летняя пенсионерка стала жертвой мошенника, представившегося ее соседкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 4 февраля. По версии следствия, сообщник обвиняемого позвонил пожилой свердловчанке и представился ее соседкой, которая попала в ДТП. В рамках помощи "соседка" попросила 100 тыс. рублей, которые передала "курьеру" - обвиняемому. Полученные от доверчивой бабушки деньги злоумышленники распределили между собой

Обвиняемый является 22-летним жителем Перми. Незадолго до инцидента он вступил в сговор с еще не установленным правоохранителями лицом, договорившись о хищении средств у граждан. В отношении парня возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Свою вину "курьер" признал частично. Уголовное дело уже направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Теги: Качканар, мошенник, пенсионерка, ДТП, соседка


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