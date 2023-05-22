22 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Россия зовет!

Дерипаска: "Деловым Русичам придется дома отбиваться от госкапитализма"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал своим коллегам переориентироваться на восток и Латинскую Америку. Он считает, что процесс это непростой, но вполне реализуемый. И самой большой проблемой Дерипаска считает госкапитализм, который поджидает отечественных бизнесменов дома, а не в Индонезии или Индии.

"Для трудовой части из деловых Русичей — дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связей, торговли, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Далеко, сложно, много региональных особенностей, но не невозможно. Сложнее всего Русичам придётся дома отбиваться от госкапитализма", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Теги: олег дерипаска, госкапитализм, бизнес


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