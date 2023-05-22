Всероссийский форум юных дарований "ArtНавигатор" прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился всероссийский форум юных дарований "ArtНавигатор". Его организатором выступил благотворительный фонд "Дети России", основанный УГМК.

Участниками стали более 100 детей 10-16 лет из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга. Все ребята прошли конкурсный отбор и победили в одной из номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.

"Два дня дети провели с экспертами по четырем направлениям в полном погружении в свой вид творчества. Результат интенсивной, успешной работы показали на гала-концерте в последний день форума. Домой они увезли не только награды, положительные эмоции, но и знания", - рассказала директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, с участниками форума работали именитые и опытные наставники. Победители в номинации "изобразительное искусство" осваивали объемное моделирование и изучали архитектурный подход к художественному творчеству под руководством Инны и Валерия Салиховых, основателей и наставников московской студии архитектуры и дизайна "ФА-САД".

Вокалисты погрузились в музыкальное искусство под руководством Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии "МегаСаунд" Московского Дворца Пионеров.

Начинающие журналисты прошли творческий нетворкинг от информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" при участии Свердловского творческого союза журналистов. В первый день мероприятия юнкоры обогатились знаниями о том, как бороться с фейками, вести репортажи и продвигать телеграм-канал. Благодаря этому ко второму дню мероприятия собственное СМИ форума (https://t.me/ArtNavigatorLive) работало в режиме "взрослого" новостного агентства.

Участники и солисты хореографических коллективов познакомились с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу "Танцы на ТНТ", победитель шоу "Звезда танцпола" на телеканале MTV, актер, артист мюзиклов поставил для ребят номер на мелодию гимна форума "ArtНавигатор". По словам наставника, эти два дня были насыщенными и сложными. Для многих финалистов, которые танцуют в народном стиле или в классической хореографии, лексика была незнакомой. По мнению Ильшата, всем подопечным удалось заложить основу для позитивных изменений.

Организаторы уверены: каждый участник форума расширил творческие горизонты, обрел новые навыки и цели. Пилотный проект благотворительного фонда "Дети России" перешел в формат ежегодного, и участники "ArtНавигатор"-2023 уже ждут нового этапа.