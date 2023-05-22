22 Мая 2023
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Армия и ВПК Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Жители Иркутской области в ходе телемарафона перечислили 95 млн рублей в фонд «Все для Победы»

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился с участником СВО Евгением в Народном фронте. Он был мобилизован осенью 2022 года. Спикер ЗС передал бойцу оборудование, которое предоставили члены «Штаба Z» в рамках телемарафона «Все для Победы», организованного областным парламентом совместно с муниципальными думами в конце апреля при поддержке губернатора и Народного фронта.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

В ходе встречи Александр Ведерников рассказал, что при Координационном совете по патриотическому воспитанию при ЗакСобрании создан «Штаб Z», который активно собирает и направляет в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь. «Вместе с Народным фронтом, волонтерским движением «Золотые руки ангела» и другими общественными организациями депутаты вкладывают свои силы и средства в важное дело сбора гуманитарной помощи. Телемарафон, который мы провели в конце апреля, объединил всю нашу область, мы собрали более 20 миллионов рублей, автомобили, технику, за это нужно сказать спасибо всем жителям региона. Очень надеюсь, что вы и наши ребята почувствовали, что дома вас любят и ждут, заботятся о вас», - сказал глава областного парламента.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Председатель исполкома Народного фронта Елена Зубун сообщила, что за все время, что работает региональный сбор, жители Иркутской области перечислили в фонд «Все для Победы» более 95 миллионов рублей. «Наш регион - один из лидеров сбора, это еще раз подтверждает открытость сибиряков и их желание помогать», - отметила Елена Зубун.

Участник специальной военной операции рассказал, что в их подразделение поступили квадрокоптеры с тепловизионным прибором, которые были закуплены на собранные во время телемарафона средства. «Сейчас уже новый век, больше всего нужна техника: квадрокоптеры, тепловизоры, транспорт высокой проходимости, антидроновые ружья. Это позволяет вовремя обнаружить диверсионные группы, сохранить жизни», - сообщил Евгений.

Теги: александр ведерников, народный фронт, все для победы, штаб z, сво


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