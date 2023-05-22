22 Мая 2023
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Фото: knia.ru

Научный совет РАН: Глобальное потепление вызвано не антропогенными причинами

Глобальное потепление связано не с деятельностью человека, а вызвано естественным причинами. К такому выводу пришел Научный совет Российской академии наук (РАН) по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности, сообщил в своем телеграм-канале председатель совета Сергей Глазьев.
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Решение принято по итогам обсуждения двух научных открытий. Первое - вынос из недр Земли изотопа калия. Его мощность составляет около четверти потока тепла от солнечного излучения и на порядки больше влияния парникового эффекта. Это как если бы Солнце стало греть на четверть сильнее. А основной причиной локальных климатических катастроф является эмиссия природного водорода, которая порождает озоновые дыры, что является второй основной причиной.

Так, установлены временная и пространственная корреляция между дегазацией глубинного природного водорода и изменением содержания озона в стратосфере, а также повышением температуры под ними, что впервые позволяет объяснить механизмы возникновения засух, природных пожаров, таяния вечной мерзлоты, арктических льдов и т.д. Ядерный распад изотопа калия впервые позволил объяснить наблюдаемую скорость нагрева мирового океана.

Это полностью перечеркивает принятый на Западе постулат, что во всем виноват человек и выбросы углекислого газа, из которых делается вывод о необходимости сокращения численности человечества и промышленности.

Принято решение направить заключение президенту РФ, в Правительство РФ, министерствам и ведомствам. Также будет подготовлен доклад Научного совета о неэкономических факторах изменения климата к очередной международной конференции по климату, запланированной на сентябрь 2023 года в ОАЭ.

В прошлом году ученые из Global Climate Intelligence Group издали доклад, в котором говорилось, что теория глобального потепления явно политизирована и идеологизирована.

Многие эксперты считают, что концепции "углеродной нейтральности" и "зеленой энергетики" также являются скорее идеологическими, чем научными, и призваны оправдать демонтаж промышленности.

В 1985 году был подписан Монреальский протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя, разработанный с целью снятия с производства некоторых химических веществ, которые, как предполагалось, разрушают озоновый слой. Однако выполнение его рекомендаций не привело к уменьшению разрушения озонового слоя, говорится в решениие Научного совета РАН. Зато погубило целые подотрасли химической промышленности, подчеркивает Глазьев.

Теги: РАН, Сергей Глазьев, климат, глобальное потепление


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