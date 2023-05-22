ЕС не будет возвращать Россельхозбанк в систему SWIFT в рамках зерновой сделки

Евросоюз не собирается возвращать в систему SWIFT Россельхозбанк или другие российские кредитные учреждения, которые были отключены после введения санкций.

Ранее в СМИ распространилась версия, что одним из условий продления и расширения зерновой сделки может быть переподключение к SWIFT Россельхозбанка, через который проводилась значительная часть продовольственных трансграничных операций.

"Это [отключение от WSIFT] часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится", - цитируют "Известия" официального представителя европейского внешнеполитического ведомства Петера Стано.