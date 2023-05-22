22 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Избил собаку в прямом эфире. Депутат просит полицию наказать тагильчанина-живодера

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к главе полиции Нижнего Тагила с просьбой наказать местного стримера, избивавшего свою собаку в прямом эфире.

Видео распространилось в соцсетях накануне. На нем блогер избивает пса кулаками по шее и голове, после чего обнимает и снова избивает. Зрители трансляции просят отпустить животное и прекратить издевательства. При этом сама собака довольно крупной пароды, но даже не скалится на хозяина и терпит избиение.

"Только что увидел тупыря из нижнего Тагила. Видимо никого ничему не учит, мозгов совсем мало осталось у некоторых, особенно у блогеров, которые на треше специализируются. Пользуясь моментом, что я сам коренной тагильчанин, хочу обратиться к начальнику полиции города нижнего Тагила. Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите видео. Я думаю, что все понятно станет, и в отношении этого товарища полиция нижнего Тагила все-таки проведет нормальную проверку", - сказал в видео в своих соцсетях Свалов.

Депутат уверен, что тагильским полицейским гораздо быстрее получится разобраться с живодером, чем это было у коллег в Реже. Свалов попросил провести проверку и привлечь стримера к ответственности.

Напомним, житель Режа тоже снимал на видео издевательства над хвостатым и выкладывал все это в Сеть. "Кошачий тренер" заматывал хвостатого в скотч, заставлял "качать пресс" и швырял по комнате. Ролики вызвали массу недовольства в интернете, после чего живодером заинтересовались правоохранительные органы. Когда кота передали зоозащитникам, у животного было сильно травмировано ухо.

Позднее депутат Свалов настоял на проверке блогера на соблюдение налогового законодательства.

Теги: стример, блогер, собака, живодер, Нижний Тагил, полиция, Свалов


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