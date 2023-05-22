На Среднем Урале прогнозируют 30-градусную жару без осадков

Предстоящая неделя на Среднем Урале будет сухой и жаркой. По прогнозам, в отдельные дни воздух может прогреться до 30 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 22 мая ожидается 25-27 градусов тепла, 23 мая – 26-28 градусов, а 24 мая потеплеет до 27-29 градусов. Согласно предварительным прогнозам, к следующему воскресенью температура воздуха может достигнуть 30-градусной отметки.

При этом существенных осадков синоптики не ожидают, ветер будет слабый – 3-4 метра в секунду. По словам специалистов, май в Екатеринбурге в этом году теплый и аномально сухой. Средняя температура воздуха с начала месяца (+13,1) на 2 градуса выше нормы.

Но, несмотря на установившуюся теплую погоду, вода в уральских водоемах еще не прогрелась до необходимой температуры – отметки выше +18 градусов. Поэтому пока лучше не стоит рисковать своим здоровьем и не купаться в холодной воде.