Минфин предвидит снижение расходов на выплату материнского капитала

Минфин России предвидит сокращение расходов на выплату материнского капитала и предлагает учесть это в суммах, закладываемых при планировании федерального бюджета.

Так, предлагается сократить прогнозируемые выплаты в 2024 годау на 109,7 млрд руб. (до 516,3 млрд руб.), в 2025 году – на 132,7 млрд руб. (до 561 млрд руб.), в 2026 году – на 113,7 млрд руб. (до 608,3 млрд руб), пишет РБК, ссылаясь на документы Минфина.

По итогам 2022 года фактические траты на выплату маткапитала сократились на 14% относительно прогноза. Также на 13,4% сократилось число семей, получивших сертификат, посчитали в Счетной палате.

Однако в 2023 году программа выплата маткапитала распространилась на жителей присоединенных территорий – им положена выплата на вторых детей, родившихся после 2007 года, и на первенцев, родившихся после 2020 года.