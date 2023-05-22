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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали поджигателя двух иномарок

В Екатеринбурге полицейские задержали пиромана. Мужчина, уже судимый за поджоги автомобилей, вновь стал фигурантом уголовного дела.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, утром 18 мая поступил сигнал, что совершен поджог двух автомашин. От огня пострадали "Фольксваген Туарег" и "Фольксваген Пассат", припаркованные во дворе. Нашелся очевидец, который успел сфотографировать предполагаемого поджигателя и передал информацию полицейским. Со слов мужчины, неизвестный целенаправленно поджег два авто, после чего скрылся. Ориентировка была передана другим нарядам для поиска подозреваемого.

Вскоре на перекрестке улиц Восточная и Малышева экипаж ДПС обнаружил схожего по описанию мужчину. Он был задержан и доставлен в отдел полиции №7 Октябрьского района для разбирательства. Задержанным оказался 36-летний житель села Патруши: выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества. Так, в 2017 году уралец был осужден за 41 эпизод поджогов машин на территории Екатеринбурга и Арамиля. Тогда Чкаловский районный суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

На свободу он вышел в октябре 2022 года и принялся за старое. Теперь против него возбуждено очередное уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Пироману грозит до пяти лет лишения свободы, он помещен под стражу.

Теги: поджигатель, иномарки, полиция, Екатеринбург


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