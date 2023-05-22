За сутки на Среднем Урале потушили 19 лесных пожаров

В минувшее воскресенье огнеборцам Свердловской области удалось ликвидировать 19 лесных пожаров, благодаря чему площадь горения уменьшилась на 3,9 тыс. га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Крупные возгорания были потушены в Сухом Логу (2 тыс. га), в Режевском городском округе (1 тыс. га), в Артемовском городском округе (300 га), в Горноуральском городском округе (414 га), в Гаринском городском округе (120 га) и в Алапаевске (22 га).

По итогам 21 мая в области продолжает действовать 35 природных пожаров на площади 3,4 тыс. га. 12 из них - на площади в 2,1 тыс. га уже локализованы и не перекинутся на населенные пункты.

В борьбе с огнем задействовано свыше 1,2 тыс. человек, 240 единиц спецтехники, в том числе и спецавиация. В воскресенье шесть бортов осуществило 56 сбросов, вылив на лесные пожары порядка 533 тонн воды.