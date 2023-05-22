В Прикамье в пожаре сгорели бабушка с дедушкой и их внучки

В Пермском крае во время пожара сгорела супружеская пара и их внучки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла поздним вечером, 21 мая. Огонь вспыхнул в частном доме по ул. Красная, в селе Фоки. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек пяти и семи лет. Кадры горящего дома опубликовали очевидцы в соцсетях.

На видеозаписи пожара, опубликованной очевидцем, сообщается, что в доме произошел взрыв, предположительно газовых баллонов.

"Еще два баллона взорвались", - говорит голос за кадром.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На место происшествия незамедлительно выехала и работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователи следственного отдела по городу Чайковский.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Назначены экспертизы для установления точной причины гибели людей, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.