22 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В России могут ввести шестидневную рабочую неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю.

Инициатива принадлежит Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову. Отмечается, что сегодня из-за растущего числа антироссийских санкций выросла нагрузка на экономический сектор. Несмотря на то, что экономика и рубль вынесли удар, финансово-экономической сфере требуются дополнительные инвестиции.

Как считают в ассоциации, увеличение рабочей недели может повысить прочность экономики РФ и поможет достичь технологического и промышленного прорыва, сообщают "Известия".

В марте прошлого года замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков выступил с предложением сократить рабочую неделю до 4 дней, так как это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.

Теги: работа, экономика


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