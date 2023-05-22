В России могут ввести шестидневную рабочую неделю

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю.

Инициатива принадлежит Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Предложение направлено главе Минтруда Антону Котякову. Отмечается, что сегодня из-за растущего числа антироссийских санкций выросла нагрузка на экономический сектор. Несмотря на то, что экономика и рубль вынесли удар, финансово-экономической сфере требуются дополнительные инвестиции.

Как считают в ассоциации, увеличение рабочей недели может повысить прочность экономики РФ и поможет достичь технологического и промышленного прорыва, сообщают "Известия".

В марте прошлого года замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков выступил с предложением сократить рабочую неделю до 4 дней, так как это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.