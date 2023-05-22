Совет федерации поддержал создание индустрии восстановления запчастей

Повторное использование запчастей будет хорошей возможностью удешевить автострахование и ремонт для россиян.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета федерации РФ Николай Журавлев. Он поддержал создание индустрии восстановления деталей и ремонт бывших в употреблении запчастей по ОСАГО.

Также инициативу поддерживают дилеры и страховщики. Такая система поможет уменьшить дефицит комплектующих, замедлить рост цен на них и снизить стоимость устранения дефектов машин на 20–50%. При этом требуется методика оценки качества таких запчастей, чтобы это не повысило риски аварий на дорогах. Как отмечает Центробанк, также необходим госконтроль за их оборотом, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг по поручению правительства рассмотрят возможность создания в России индустрии по восстановлению подержанных запчастей.