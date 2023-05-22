СМИ: электронные больничные не защитили от обмана

В Москве и некоторых регионах врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований.

Новая система с регистрацией на "Госуслугах" защищает документ от подделок, но не помогает работодателю избежать обмана, так как пациент и врач могут договориться.

Как считают юристы, в этой схеме есть элемент мошенничества, так как у соцстраха симулянт фактически выманивает деньги, заставляя платить за болезнь, которой нет. При этом доказать факт подлога затруднительно из-за врачебной тайны. Как оказалось, электронная система не стала препятствием и для бизнеса по продаже больничных.

Виртуальные листы нетрудоспособности, заверенные электронной подписью врача, можно приобрести за 5–8 тыс. руб. Уголовной практики за подделку электронных больничных пока нет, сообщают "Известия".