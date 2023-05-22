Бананы могут признать социально значимым продуктом

В России правительственная комиссия по экономическому развитию поручила Минэкономразвития рассмотреть вопрос, согласно которому предлагается отнести бананы к категории социально значимых товаров.

Также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. В настоящее время базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг. В последние годы импорт бананов в Россию остается на уровне 1,3–1,5 млн т в год.

В Роспотребнадзоре заявили, что предложение по отнесению бананов к категории социально значимых товаров находится на рассмотрении ведомства.

Как заявили в "Опоре России", инициатива должна поддержать дружественные страны и укрепить отношения. По словам президента организации Александра Калинина, это может привести к снижению цен, а также к росту спроса на бананы на российском рынке, сообщают "Известия".