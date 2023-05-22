22 Мая 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

В России хотят ввести семейный сертификат на первую машину

В России могут ввести программу семейного сертификата на покупку первого автомобиля отечественного производства.

Соответствующий проект закона готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Если документ будет принят, сумма выплаты составит 1 млн руб. Мера затронет молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка.

Автопроизводители уже поддержали инициативу депутатов. Также положительно о ней отозвались представители комитетов Думы по труду и социальной политике и по вопросам семьи. Эксперты считают, что средств на поддержку такого спроса на автомобили в федеральном бюджете нет, сообщают "Известия".

Напомним, поставляемые по параллельному импорту машины не приспособлены к российскому климату.

Теги: автомобили, авторынок, автопром


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