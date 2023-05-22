Российско-китайские консультации по безопасности пройдут в Москве 22 мая

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 22 мая проведут в Москве двусторонние консультации по безопасности.

В сентябре 2022 года РФ и КНР в ходе консультаций в Китае по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействии по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений.

Тогда стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваня, сообщают "Известия".