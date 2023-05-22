22 Мая 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Ленинградской области обвиняемым в похищении ребенка избрали меру пресечения

В Ленобласти обвиняемым в похищении годовалого ребёнка в поселке под Лугой избрали меру пресечения.

Подозреваемыми оказались местные жители 1980 и 1988 годов рождения. По ходатайству следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате конфликта между старыми знакомыми во время распития спиртных напитков.

Дело инициировали после того, как мать девочки 2022 года рождения обратилась в полицию с заявлением о похищении дочери. Двое ее знакомых были задержаны в такси с ребенком на руках.

Теги: похищение, дети


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