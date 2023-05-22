Премьер-министр Индии призвал реформировать ООН

Глава правительства Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите G7 в Хиросиме сообщил, что ООН и Совет Безопасности организации так и останутся "говорильней", если не будут отражать реалии современного мира.

"Почему нам приходится говорить о мире и стабильности на разных форумах? Почему ООН, которая была создана с идеей установления мира, сегодня не преуспевает в предотвращении конфликтов? Почему ООН даже не приняла определения терроризма? Если вдуматься, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века",— сказал премьер.

Он считает, что организация также должна отражать голоса стран глобального юга. "Если реформ не будет, а в ООН и ее Совете Безопасности так и продолжат просто говорить о предотвращении конфликтов, организация останется «говорильней»", считает Моди, сообщает The Economic Times.