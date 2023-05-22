Российские издательства повышают цены на книги

Издательства в России увеличивают цены на бумажные книги.

В "Росмэне" с 1 апреля они увеличились на 6–8%. "Рипол классик" с начала текущего года повысил цены на бестселлеры на 3%. Издательская группа "Эксмо-АСТ" в I квартале не повышала цены на книги.

Рост цен прямо связан с расходами на выпуск книг - полиграфуслуги и материалы. По итогам 2022 года рост себестоимости книг составил 30%, розничные цены увеличились на 15–20%. В результате отечественный книжный рынок в прошлом году вырос только в денежном выражении, на 10% до 109 млрд руб. По количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг показал падение к 2021 году на 7% до 229 млн, сообщают "Ведомости".