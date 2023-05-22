22 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЦБ РФ будет следить за рисками отмывания доходов в цифровых рублях

Центробанк России будет самостоятельно следить за рисками отмывания доходов в цифровых рублях.

Изначально планировалось возложить функцию исполнения процедур, предусмотренных 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на кредитные учреждения.

В настоящее время соблюдение требований применительно к фиатной валюте контролируют банки с помощью собственных систем. Идея распределить ответственность в сфере обращения цифрового рубля аналогичным образом была включена в специальную концепцию регулятора, которая была обнародована в 2021 году. С тех пор видение ЦБ РФ по ряду вопросов поменялось.

Как заявил представитель Росфинмониторинга, по большинству концептуальных вопросов реализации антиотмывочных стандартов на платформе цифрового рубля достигнуто взаимопонимание. По его словам, конкретные предложения, в том числе для включения в проект закона, уже сформулированы. Минфин обещает, что обращение цифрового рубля начнется до конца года, сообщают "Ведомости".

Напомним, переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Каждый сможет переводить на свой цифровой кошелек до 300 тыс. руб. в месяц в цифровых рублях.

Теги: рубль, ЦБ РФ


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Ранее 20.04.2023 12:34 Мск Переводы цифровых рублей будут бесплатными для россиян

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