22 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Хакер "Джокер ДНР": Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе

Главком ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение и вряд ли сможет в дальнейшем управлять армией, сообщил хакер "Джокер ДНР".

"По данным моих шпионов генерал Залужный получил тяжелое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области", - приводит слова хакера "МК".

По его словам, украинская пропаганда выкладывает старые фото Залужного. Главкому, по данным хакера, проведены несколько тяжелых хирургических операций, "после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией".

"Джокер ДНР" также заявил, что информация о состоянии здоровья Залужного не разглашается по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска.

В начале мая Залужный отказался от участия в заседании НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого появились предположения, что он мог погибнуть на передовой.

Теги: залужный, ранение, хакер днр


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