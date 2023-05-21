В Арамиле горели хозпостройки и жилой дом на 1,5 тысячи "квадратов"

Крупный пожар ликвидировали спасатели под Екатеринбургом – в Арамиле горели многоквартирный дом и хозпостройки на 1,5 тысячи квадратных метров.

"В 20.49 (18.49 мск) открытое горение на пожаре в городе Арамиль ликвидировано", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар начался днем на улице Ломоносова. По данным ведомства, загорелись хозяйственные постройки, огонь с которых перекинулся на многоквартирный жилой дом барачного типа. Из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них семь детей. Пострадавших нет.

Ранее сегодня в Свердловской области из-за лесного пожара было перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск с 143 км по 145.