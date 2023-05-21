Захар Прилепин приступил к прохождению реабилитации после покушения

Сопредседателю "Справедливой России - За правду", писателю Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели. Его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе писателя.

Прилепин пока остается в палате интенсивной терапии, в планах расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста ЛФК.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Захар Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Уголовное дело квалифицировали как теракт, впоследствии был задержан подозреваемый. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция. По словам главы региона Глеба Никитина, это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга – объединенная команда из местных специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра).