22 Мая 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пригожин назвал "огромным плюсом" запрет упоминать ЧВК "Вагнер" на ТВ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал отсутствие упоминания об успехах «музыкантов» в Артемовске на центральных телеканалах, назвав это огромным плюсом.

По словам Евгений Пригожина, в России одну реальность транслируют на телеканалах, другая происходит в реальной жизни. Он считает, что отсутствие упоминания ЧВК «Вагнер» на телеканалах свидетельствует о том, как лживо устроена система.

Предприниматель рассказал, что бюрократы стараются фильтровать руководство телеканалов, чтобы потом было проще цензурировать ЧВК «Вагнер». В заключении он добавил, что все телевизионные каналы попали в воронку бюрократии.

«Я уже говорил вчера в Бахмуте о том, что в России существует две реальности. Одна на центральных телеканалах, а другая в реальной жизни. Поэтому то, что центральные телеканалы не говорят про ЧВК «Вагнер», я считаю, это огромный плюс»,- публикует пресс-служба компании «Конкорд» слова бизнесмена.

Напомним, 20 мая Пригожин сообщил о полном взятие Артемовска подразделениями ЧВК «Вагнер». Он напомнил, что бойцы «оркестра» 224 дня штурмовали город, отметив, что это произошло благодаря заслугам «вагнеровцев».

Теги: явк вагнер, евгений пригожин, тв, оркестр


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