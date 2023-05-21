21 Мая 2023
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Армия и ВПК За рубежом ДНР и ЛНР
Фото: Leah Millis/Reuters

Байден: Истребители F-16 не помогли бы ВСУ в Артемовске

Президент США Джо Байден считает, что истребители F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском, который ранее перешел под контроль российских сил.

"Что касается F-16: F-16 не помогли бы тут совершенно", — цитирует ТАСС американского лидера.

Кроме того, Байден заявил, что не ожидает участия американских истребителей F-16, о которых просит Киев, в планируемом контрнаступлении ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции по освобождению Артемовска. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска. По его словам, в субботу удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".

Теги: байден, f-16, артемовск


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