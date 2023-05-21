Из-за лесного пожара на участке трассы под Екатеринбургом перекрыли движение

В Свердловской области из-за лесного пожара перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск с 143 км по 145. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

Сотрудники ДПС отправляют автомобилистов в объезд через поселок Коптелово, а также села Костино и Невьянское.

Ранее сообщалось, что более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за задымления. При одном из столкновений погиб водитель маршрутки, врезавшийся в цементовоз. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту "Екатеринбург - Невьянск". Шесть пассажиров получили травмы.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла почти в три раза. Жители региона вновь жалуются на смог и сильный запах гари.