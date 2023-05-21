21 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Дело о сожжении Корана 19-летним волгоградцем передадут следователям из Чечни

В Волгограде 19-летнего молодого человека задержали за поджог Корана напротив Соборной мечети. Против него возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело передадут следователям из Чечни.

Ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая. В ходе допроса, по данным СК, подозреваемый признался, что выполнил задание Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сожжение Корана у Белого озера в Москве, пообещал, что "личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание".

Теги: коран, волгоград, скр по чечне


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