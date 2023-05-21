21 Мая 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на борт своих самолетов

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways отказался пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании.

" Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт", - говорится в заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

"О чем говорить с человеком, которая два года назад с большой помпезностью встретила самолет авиакомпании Air France, а потом для пиара полетела с ним в Париж», - приводит ТАСС слова Гаиашвили.

Накануне президент Грузии заявила, что будет бойкотировать услуги национального перевозчика страны – авиакомпании Georgian Airways, которая начала выполнять прямые перелеты из Тбилиси в Москву. Она также призвала всех жителей страны последовать ее примеру.

20 мая Georgian Airways совершила первый за четыре года полет в Россию. В отличие от рейса Москва-Тбилиси вылет в российскую столицу не вызвал в Грузии ажиотажа, обстановка в аэропорту была спокойная.

Теги: Georgian Airways, Грузия, Зурабишвили


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