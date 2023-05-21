21 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге произошел пожар в жилой многоэтажке, пострадала девушка

В Екатеринбурге произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Как минимум один человек надышался дымом, сообщил Накануне.RU очевидец. Девушке оказали помощь врачи скорой.

Пожар произошел по адресу ул. Сибирский тракт 15а. Жильцы подъезда, в котором произошло возгорание, эвакуированы.

пожар в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

пожар в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам очевидца, пожарные планируют тянуть лестницу на 5-6 этажи дома, чтобы убедиться, что в квартирах нет людей. Припаркованные машины отогнали от дома. Отмечается, что пожарные приехали на место вызова оперативно.

пожар в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

пожар в жилом доме в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: пожар, многоэтажка, екатеринбург


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