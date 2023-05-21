В белгородском Шебекине после обстрела загорелся мусорный полигон

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, в результате чего произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

"Город Шебекино ночью обстреляли из РСЗО, 8 снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Сейчас на свалке есть единичные очаги возгорания, которые продолжают тушить, уточнил он.

10 мая при обстреле Шебекино погиб мужчина. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов.