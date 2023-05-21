21 Мая 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла почти в три раза

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла почти в три раза. Уральцы вновь жалуются на смог и сильный запах гари.

Сейчас в регионе действует 29 лесных пожаров на площади 3 124 га, следует из данных ФБУ "Авиалесохраны".

В региональном управлении МЧС, в свою очередь, заявили, что в Свердловской области продолжают действовать 32 пожара, из них 12 возгораний локализованы. Ликвидированы 12 природных пожаров. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора также выявили превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга и других свердловских городов, которые накрыл смог от пожаров. Предупреждение по смогу в регионе продлено до 23 мая.

Для профилактики лесных пожаров в регионе до 22 мая приостановлен сезон весенней охоты. Также запрещено посещение ряда природных и лесных парков. Сегодня также стало известно, что только за 1,5 месяца в Свердловской области было выписано более 3 тыс. протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.

Теги: лесные пожары, свердловская область


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