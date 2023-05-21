Зеленский признал, что ВСУ потеряли контроль над Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Хиросиме признал, что ВСУ потеряли Артемовск (Бахмут).

"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", —сказал Зеленский, отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских военных с завершением операции по освобождению Артемовска. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, в субботу удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета". Минобороны РФ подтвердило информацию о полном освобождении Артемовска.