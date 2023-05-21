Замглавы Минобрнауки Кучеренко скончался, возвращаясь из командировки на Кубу

Замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер, возвращаясь с Кубы вместе с российской делегацией.

Как сообщается в Telegram-канале Минобрнауки, 20 мая Кучеренко стало плохо в самолете, на котором делегация возвращалась из рабочей командировки.

Борт экстренно посадили в Минеральных Водах, чтобы оказать помощь Кучеренко, однако спасти его не удалось.

Чиновнику было 46 лет. Занимал пост заместителя министра науки и высшего образования РФ с 2020 года. В 2021 году получил параллельную должность в Минобре, став статс-секретарем. До этого возглавлял в Совете Федерации аппарат комитета, курирующего вопросы законодательства, права и суда. С 2005 года Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой.