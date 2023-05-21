Массовое ДТП произошло в Свердловской области из-за смога

Более девяти машин попали в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов из-за смога, сообщается в телеграм-канале свердловского ГИБДД.

Есть пострадавшие, информация о них уточняется.

В ведомстве добавили, что причиной столкновения стало несоблюдение скоростного режима и дистанции "в условиях недостаточной видимости", возникшей из-за задымления от пожаров.

Отметим, в Свердловской области утром 21 мая вновь установился смог. Екатеринбург также накрыл дым от природных пожаров. Ранее в пробах воздуха нашли превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Предупреждение по смогу на Среднем Урале было продлено до 23 мая.