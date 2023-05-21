Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска

Минобороны РФ заявило о полном освобождении Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР.

"На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - говорится в заявлении ведомства.

20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, в субботу удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета". С 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". До этого числа отряды "Вагнера" намерены прочесать город, создать рубежи обороны и передать Артемовск военным.