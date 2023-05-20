21 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: www.independent.ie

Папа Римский назначил своего посланника по урегулированию российско-украинского конфликта

Папа Римский Франциск назначил посланника для миссии урегулирования российско-украинского конфликта. Им стал итальянский кардинал Маттео Дзуппи, которого называют приближенным к понтифику человеком.

Пресс-служба Ватикана сообщила, что сейчас расписание и механика миссии разрабатываются.

Неделю назад Папа Римский провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. После этого украинский лидер заявил, что не собирается садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, кто бы ни был посредником в этом процессе.

В конце апреля, возвращаясь в Рим из Венгрии, Франциск сообщил журналистам на борту самолета, что Ватикан участвует в какой-то миротворческой миссии, но отказался сообщить подробности.

Теги: папа римский, ватикан, урегулирование конфликта


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