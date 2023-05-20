20 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ВВС Франции организовали перелет Зеленского в Японию

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что военно-воздушные силы его страны участвовали в организации прилета Владимира Зеленского в Японию на саммит G7.

Макрон подчеркнул, что "с самого начала" Франция была "плечом к плечу" с Украиной и отметил, что именно "самолет в цветах Французской республики" доставил Зелнского в Японию.

"Я рад, что мы смогли внести свой вклад, чтобы помочь Вам присоединиться к этому саммит", - цитирует The New York Times Макрона, обратившегося к украинскому лидеру.

На минувшей неделе неоднократно менялась информация о том, будет ли Зеленский лично присутствовать на саммите G7 или обратится к его участникам дистанционно.  

Теги: владимир зеленский, эммануэль макрон, g7, саммит


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