20 Мая 2023
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Армия и ВПК
Фото: Накануне.RU

В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая, - замминистра обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Бахмуте "критической".

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". "На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, сегодня удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".

Минобороны России пока не прокомментировало появившуюся информацию.

Теги: бахмут, анна маляр, всу


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