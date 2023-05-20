В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая, - замминистра обороны Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ситуацию в Бахмуте "критической".

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". "На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, сегодня удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".

Минобороны России пока не прокомментировало появившуюся информацию.