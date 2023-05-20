В Белгородской области после обстрела обезвреживают снаряд от ракеты "Ураган"

В Белгородской области после обстрела саперы разминируют неразорвавшийся снаряд от ракеты "Ураган".

Один снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское, уже удалось обезвредить. Еще один нашли сотрудники аграрной компании в полях возле села Шамино.

"Саперами принято решение обезвреживать его на месте. Сейчас жителей близлежащих домов отселяют на время на безопасное расстояние", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.