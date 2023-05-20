Президент Грузии призвала бойкотировать рейсы национального авиаперевозчика из-за полетов в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать услуги национального перевозчика страны – авиакомпании Georgian Airways, которая начала выполнять прямые перелеты из Тбилиси в Москву. Она также призвала всех жителей страны последовать ее примеру.

"Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением полетов с РФ - прим. ред.), которая неприемлема для большей части нашего населения", - заявила президент.

Примечательно, что именно Georgian Airways совершает перелеты из Грузии в европейские страны и, в частности, во Францию, где родилась и много лет работала во властных структурах президент Грузии.

Сегодня Georgian Airways совершила первый за четыре года полет в Россию.