20 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Президент Грузии призвала бойкотировать рейсы национального авиаперевозчика из-за полетов в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать услуги национального перевозчика страны – авиакомпании Georgian Airways, которая начала выполнять прямые перелеты из Тбилиси в Москву. Она также призвала всех жителей страны последовать ее примеру.

"Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением полетов с РФ - прим. ред.), которая неприемлема для большей части нашего населения", - заявила президент.

Примечательно, что именно Georgian Airways совершает перелеты из Грузии в европейские страны и, в частности, во Францию, где родилась и много лет работала во властных структурах президент Грузии.  

Сегодня Georgian Airways совершила первый за четыре года полет в Россию

Теги: грузия, саломе зурабишвили, бойкот, Georgian Airways


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