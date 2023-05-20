20 Мая 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/concordgroup_official

Пригожин объявил о победе в Бахмуте: «ЧВК «Вагнер» пришлось сражаться не только с ВСУ, но и с российской бюрократией»

Бойцы российской ЧВК «Вагнер» заняли последние обороняемые ВСУ районы Бахмута (прежнее название Артемовск) днем 20 мая 2023 года. Об этом объявил глава компании Евгений Пригожин в видеозаписи, опубликованной пресс-службой компании «Конкорд».

взятие бахмута, чвк вагнер, лп(2023)|Фото: t.me/concordgroup_official

В обращении Пригожин подчеркнул, что операция по взятию Бахмута продолжалась 224 дня и стала на текущий момент самым ожесточенным сражением в ходе специальной военной операции. Он отметил, что подразделения ВСУ до последнего ожесточенно сопротивлялись, обороняя каждый метр территории города, — однако ЧВК «Вагнер» взяли все, до последнего дома, «чтобы какой-нибудь педант не мог упрекнуть нас».

Евгений Пригожин указал на то, что официальная версия событий в Бахмуте сильно расходится с реальностью.

«Здесь были только ЧВК «Вагнер», здесь не было, как рассказывал (глава пресс-службы Минобороны) Конашенков, «ВДВ» или еще кого-то, кто мог нам помогать, — мы помогали сами себе», — объявил глава компании.

Он поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мезенцева, которые помогли ЧВК «Вагнер» провести эту операцию, и президента Путина, «который дал нам эту возможность и высокую честь защищать свою Родину».

«Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте. Мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса. Особенно это касается военных бюрократов. Их имена частично известны — это (министр обороны) Шойгу и (глава Генштаба) Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение, которые решили, что их капризы на войне будут выполняться. Но из-за их капризов погибло в пять раз больше парней, чем должно было погибнуть. И когда-нибудь в истории они ответят за свои действия, по-русски — злодеяния», — заключил Пригожин.

По его словам, ни бойцы, ни командование ЧВК «Вагнер» ничего не забыли.

«У нас подготовки списки тех, кто нам помогал, и тех, кто нам активно противодействовал, фактически поддерживая противника в этом деле», — объявил бизнесмен.

Глава компании сообщил, что уже 25 мая, после завершения зачистки территории города, ЧВК «Вагнер» передаст Бахмут военным и будет выводить свои подразделения на отдых и переподготовку.

Победа в Бахмуте (Артемовске) стала самой крупной боевой победой российских сил с начала специальной военной операции на Украине.

Теги: чвк вагнер, бахмут, евгений пригожин,


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