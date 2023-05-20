Пригожин заявил о полном взятии Бахмута

20 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК
Фото: t.me/concordgroup_official

Пригожин заявил о полном взятии Бахмута

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска (Бахмута).

"224 дня длилась операция по взятию Бахмута — "Бахмутская мясорубка". Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Здесь были только ЧВК "Вагнер", здесь не было <…> ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", - говорит Пригожин в видеообращении на фоне развалин города.

По словам Пригожина, сегодня удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".

ЧВК "Вагнер" выразил благодарность генералам Суровикину и Мезенцеву, а также Путину.

Пригожин заявил, что боролся не только с ВСУ, но и российской армейской бюрократией: "У нас подготовлены списки тех, кто нам помогал, и тех, кто нам активно противодействовал".

С 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". До этого числа отряды "Вагнера" намерены прочесать город, создать рубежи обороны и передать Артемовск военным.

Отметим, что официальных комментариев от Минобороны России по этому поводу пока не поступало.

Евгений Пригожин в Бахмуте.(2023)|Фото: пресс-служба Евгения Пригожина

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, бахмут, минобороны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети