Пригожин заявил о полном взятии Бахмута

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном взятии Артемовска (Бахмута).

"224 дня длилась операция по взятию Бахмута — "Бахмутская мясорубка". Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Здесь были только ЧВК "Вагнер", здесь не было <…> ВДВ и еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе", - говорит Пригожин в видеообращении на фоне развалин города.

По словам Пригожина, сегодня удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета".

ЧВК "Вагнер" выразил благодарность генералам Суровикину и Мезенцеву, а также Путину.

Пригожин заявил, что боролся не только с ВСУ, но и российской армейской бюрократией: "У нас подготовлены списки тех, кто нам помогал, и тех, кто нам активно противодействовал".

С 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". До этого числа отряды "Вагнера" намерены прочесать город, создать рубежи обороны и передать Артемовск военным.

Отметим, что официальных комментариев от Минобороны России по этому поводу пока не поступало.