На москвича составили протокол о дискредитации армии за надпись со словами основателя ЧВК "Вагнер"

В Москве мужчину оштрафовали по статье о дискредитации российской армии за цитату основателя ЧВК "Вагнер", написанную на заднем стекле автомобиля.

Речь о резком высказывании Евгения Пригожина в адрес министра обороны России Сергея Шойгу с использованием ненормативной лексики.

По данным издания "Подъем", 51-летний Алексей из Москвы нанес эту фразу на свой Jeep Grand Cherokee, что не понравилось полиции. По данным Telegram-канала Baza, на мужчину составили протокол по статье 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". Теперь москвичу грозит штраф в размере до 50 тыс. руб.