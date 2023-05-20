20 Мая 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

В Красноярске мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить фитнес-клуб

В Красноярске полиция задержала молодого человека, который заявился в фитнес-клуб  на Ярыгинской набережной, наставил на администратора предмет, похожий на оружие, и потребовал передачи ему денег. В пресс-службе полицейского главка пояснили, что мужчина дважды выстрелил в воздух. После ограбления он скрылся.

Полиции потребовалось полчаса, чтобы установить личность нападавшего и задержать его. Злоумышленником оказался 28-летний красноярец, он заявил, что хотел пошутить, а пистолет на поверку оказался игрушечным. Сейчас силовики решают вопрос о квалификации действий молодого человека.

(2023)|Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Теги: красноярск, ограбление, пистолет


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