В Красноярске мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить фитнес-клуб

В Красноярске полиция задержала молодого человека, который заявился в фитнес-клуб на Ярыгинской набережной, наставил на администратора предмет, похожий на оружие, и потребовал передачи ему денег. В пресс-службе полицейского главка пояснили, что мужчина дважды выстрелил в воздух. После ограбления он скрылся.

Полиции потребовалось полчаса, чтобы установить личность нападавшего и задержать его. Злоумышленником оказался 28-летний красноярец, он заявил, что хотел пошутить, а пистолет на поверку оказался игрушечным. Сейчас силовики решают вопрос о квалификации действий молодого человека.