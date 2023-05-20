Миронов предложил выдвинуть в президенты России Путина от партии "Справедливая Россия – За правду"

Глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов заявил, что предлагает выдвинуть в 2024 году на выборах президента Владимира Путина. Сам Миронов выдвигаться не собирается.

"Я обращаюсь к делегатам нашего съезда с предложением выдвинуть Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации на предстоящих [президентских] выборах в 2024 году. С одной стороны, когда идут боевые действия, может быть и не до выборов, но при этом в такое время важна всенародная поддержка действующего президента", - заявил Миронов.

Съезд согласился, правда идея немного видоизменяется: партия не будет выдвигать своего кандидата, согласится ли Путин идти на выборы от СРЗП – пока неизвестно.