Власти отрицают информацию о попытке прорыва диверсантов в Белгородской области

В оперштабе Белгородской области отрицают информацию о попытке прорыва диверсионной группы на территорию региона из Харьковской области Украины.

"По последним подтверждённым данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых Сил РФ. Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - заявили в оперштабе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что накануне вечером диверсанты, вооруженные автоматами Калашникова, пулеметами и другим оружием, устроили атаку со стороны украинского села Граны.