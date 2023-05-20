20 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба БАЭС

В Музее энергетики Урала сегодня можно совершить 3D-тур по Белоярской атомной станции

В рамках "Ночи музеев-2023" в Музее энергетики Урала воссоздали квартиру екатеринбуржца начала XIX века. Компания "Россети Урал" посвятила экспозицию 300-летию Екатеринбурга и предложила гостям посмотреть, как "эволюционировал" свет в столице региона.

Энергетики воссоздали интерьер квартиры, наполнили его экспонатами быта XIX века. Еще одна зона уличной экспозиции посвящена будущему. Гости могут в считанные секунды попасть в новую городскую реальность, наполненную неоновыми огнями и динамикой XXI века.

"Каждый час в Музее проходят уникальные экскурсии, где специалисты рассказывают, как в Екатеринбурге появился свет. В пространстве Музея можно сделать уникальные фото и поэкспериментировать с электричеством", - рассказывают организаторы.

Впервые на музейной площадке представлен проект Белоярской АЭС: можно совершить 3D-тур по энергоблоку БН-800. Можно будет увидеть уникальный костюм натриевой защиты, одежду для посещения реакторного зала, диэлектрические перчатки и дозиметры.

Тур был создан с помощью технологии 3D-сканирования пространства, так что гости ощутят эффект присутствия в машинном и реакторном отделениях, увидят, как операторы контролируют работу всех систем энергоблока. Тут можно будет даже примерить специальную одежду, в которой работают сотрудники реакторного зала.

Посетить музей можно бесплатно, работать площадка будет с 12 до полуночи на Космонавтов, 17а. Виртуальный тур по Белоярской АЭС будет проводиться в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30.

Теги: музей энергетики урала, россети урал, белоярская аэс, ночь музеев


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