Baza: Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область с территории Украины

Вечером в пятницу, 19 мая, диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область с территории Харьковской области Украины. Боевики атаковали со стороны села Граны (Украина) и были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами, сообщает Telegram-канал Baza. Официального подтверждения информации власти пока не давали.

По неподтвержденным данным, на границе началась перестрелка, несколько человек попытались прорваться через село Красный Хутор, но атака была отбита. В это же время ВСУ обстреляли позиции российских пограничников со стороны села Бударки Харьковской области.