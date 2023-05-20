20 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: telegram-канал Настоящий Гладков / t.me/vvgladkov

Baza: Диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область с территории Украины

Вечером в пятницу, 19 мая, диверсанты пытались прорваться в Белгородскую область с территории Харьковской области Украины. Боевики атаковали со стороны села Граны (Украина) и были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами, сообщает Telegram-канал Baza. Официального подтверждения информации власти пока не давали.

По неподтвержденным данным, на границе началась перестрелка, несколько человек попытались прорваться через село Красный Хутор, но атака была отбита. В это же время ВСУ обстреляли позиции российских пограничников со стороны села Бударки Харьковской области.

Теги: диверсанты, атака, граница


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